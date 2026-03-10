Vatandaşlar APP Plaka İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeye göre, 27 Şubat tarihinden itibaren standart dışı plaka, yani “Amerikan Pres Plaka (APP)” kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün boyunca alınacak ve araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Uygulamanın süresi ise 1 Nisan’a kadar uzatıldı. Bu kararın ardından Şanlıurfa’da birçok araç sahibi cezai yaptırımlardan kaçınmak için plakalarını değiştirmek amacıyla başvuruda bulundu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Evrak işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamak isteyen sürücüler, önce noterlere, ardından da Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na yöneldi. Bu işlem sürecinde metrelerce uzanan kuyruklar oluştu. Sürücüler, saatlerdir sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini belirterek, hazırlıksız yakalandıklarını dile getirdi ve “ceza almamak için işlemlerimizi bir an önce tamamlamak istiyoruz” dedi.

