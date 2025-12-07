Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

AK PARTİ HÜKÜMETİ VATANDAŞLIK MAAŞINI GÖRÜŞÜYOR

Vatandaşlık maaşı, AK Parti hükümetinin seçim beyannamesinde yer almaya başladı ve Cumhurbaşkanlığı’nda görüşmelere konu oldu. Dar gelirli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bu projenin detayları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel tarafından açıklandı.

VATANDAŞLIK MAAŞI TARİHSEL BİR KONU

Doç. Dr. Yüksel, vatandaşlık maaşının önemli bir sosyal politika aracı olduğunu belirtti ve “Biz sosyal politikacılar aslında bu konuların sadece bilimsel yayınlar dışında gündeme geleceğini çok düşünmez, hatta birçoğumuz biraz da ütopik olduğunu ifade ederiz. Son günlerde basında yer alan ‘vatandaşlık maaşı’ kavramı, sosyal politika literatüründe uluslararası düzeyde yıllardır üzerinde çalışılan bir konudur. Aslında literatür karşılığı ‘evrensel temel gelir’ veya ‘vatandaşlık geliri’ olarak ifade edilmektedir. Vatandaşlık geliri ya da evrensel temel gelir; hiçbir şart gözetmeksizin devletin vatandaşlara bireysel olarak vatandaş olma gerekçesiyle yaptığı düzenli ödemedir. Bu uygulama bazı ülkelerde denenmiştir ama tam anlamıyla ulusal düzeyde uygulanan hiçbir ülke bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK MAAŞI AİLELERİ DESTEKLEYECEK

Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, vatandaşlık maaşının AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer aldığını vurguladı ve “2026 yılını da kapsayan Orta Vadeli Program’da ve Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yayımlanan Türkiye Yüzyılı için Doğru Adımlar 2023 Seçim Beyannamesi’nde ‘vatandaşlık maaşı’ kavramı iki yerde ifade edilmektedir. Vatandaşlık maaşı kavramı beyannamenin ‘sosyal adalet’ ve ‘aile’ başlığı altında yapılacaklar listesinde yer almaktadır. Aile başlığında daha kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Bir hane için belirli bir gelir garantisi verilmesi olarak düşünebiliriz” şeklinde açıklamalarda bulundu.