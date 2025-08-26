Ve Togg T10f Fiyatı Nihayet Belli

TOGG T10F İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yeni T10F modelinin satışına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. 3 farklı versiyonla piyasaya çıkacak olan bu model, fiyatıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor. Şu an için TOGG T10X, kendi kategorisindeki en uygun fiyatlı seçenek olma özelliğini taşıyor. Elektrikli C-SUV modelleri arasında T10X kadar ekonomik ve cazip finansman seçeneklerine sahip başka bir alternatif bulunmuyor.

REKABETSİZ FİYAT POLİTİKASI

TOGG T10F modeli, muhtemelen T10X gibi rakipsiz bir fiyatlandırma ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu kadar uygun fiyatla fastback veya sedan kategorisinde bir elektrikli otomobil bulmak pek mümkün değil. Şu anda TOGG T10F’e rakip olabilecek yalnızca 2 veya 3 model mevcut. Bunlar arasında Hyundai’nin IONIQ 6, Tesla’nın Model Y ve BYD’nin Seal modeli öne çıkıyor.