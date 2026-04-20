Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri Açıklandı: Son Tarih Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık merkezinde gerçekleştirilen “Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı” kapsamında yaptığı açıklamada, vekaletle kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 2026 yılına ait fiyatları duyurdu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FİYATLARI AÇIKLANDI

Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanların ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırılacağını belirterek, “Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini; yurt içinde kestirmek isteyenler için 18.000 TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7.000 TL olarak belirledik.” dedi.

BAĞIŞ KANALLARI BELİRTİLDİ

Organizasyona katılım sağlayacak vatandaşların yapabileceği bağışlarla ilgili bilgi veren Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla kabul edileceğini ifade etti.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de çeşitli kolaylıklar sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin vekaletlerini Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri aracılığıyla teslim edebileceklerini kaydetti.

SON TARİH 27 MAYIS

Organizasyonun takvimine dair bilgi veren Arpaguş, “Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.” uyarısında bulundu.