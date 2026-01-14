Venezuela’da 17 Ay Sonra X Platformu Yeniden Açıldı

venezuela-da-17-ay-sonra-x-platformu-yeniden-acildi

Rodriguez ile İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, “Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor, güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim.” sözleriyle ülkedeki birliğin önemini vurguladı. Öte yandan, X platformuna daha önce karşıt açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Cabello da “Ülkemizle ilgili konuyu yakından takip eden Venezuela ve dünya genelindeki kardeşlerimizle kucaklaşmak için buraya (X) geçiyorum. İletişim kurmak için bu yolu yeniden kullanacağız, takipte kalın. Biz kazanacağız.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

ABD’YE YENİ TEPKİLER

Ağustos 2024’te ABD’li milyarder Elon Musk’a tepki gösteren Maduro, “Elon Musk’ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela’nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela’da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela’dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela’da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın.” ifadelerini kullanmıştı.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANLIĞI GÖREVİ

ABD’nin Venezuela’ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro’yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis’te yemin ederek 5 Ocak’ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi. Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, “ABD’de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı’mız Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum.” şeklinde duygularını dile getirdi.

