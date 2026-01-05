Venezuela’da Binlerce Kişi Maduro İçin Yürüdü

venezuela-da-binlerce-kisi-maduro-icin-yurudu

ABD’Yİ VENEZUELA’DA TEPKİLER BEKLİYOR

ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltına alınması sonrasında dünya genelinde tepkiler artış gösterdi. Venezuela’nın başkenti Karakas’ta, binlerce kişi cumartesi gecesi gerçekleştirilen operasyonu kınamak üzere “Venezuela için Büyük Yürüyüş” adı altında toplandı.

MÜCADELE HIRSINI GÖSTERDİLER

Maduro destekçileri, ABD’nin askeri müdahalesini protesto etmek için pankartlar taşıyarak, “Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor”, “Onu (Maduro) geri istiyoruz”, “İşçi sınıfı başkanımızı geri verin”, “Egemenlik pazarlık konusu değildir” ve “Maduro’ya her zaman sadığız” şeklinde sloganlar attı.

EGEMENLİK VURGUSU YAPILDI

Venezuela basınına açıklamada bulunan bir protestocu, “Egemenliğimize saygı gösterilmesini ve Başkanımız Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in geri dönmesini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI DESTEK GÖSTERİLERİ

Maduro’ya destek gösterileri, Venezuela’nın dışındaki Küba ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde, ayrıca İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de yapıldı.

ABD YANLISI GÖSTERİLER GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, dünyanın farklı noktalarında Venezuelalı muhalefet ve sağ görüşlü gruplar ABD’nin müdahalesini kutlayan gösterilere imza attı.

