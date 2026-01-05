Venezuela’da Binyıldan Fazla İnsan Maduro İçin Yürüdü

ABD’NİN VENEZUELA OPERASYONUNA TEPKİLER YÜKSELİYOR

ABD’nin gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından, Venezuela’da tepkiler büyük bir ivme kazanmış durumda. Venezuela’nın başkenti Karakas’ta, binlerce kişi “Venezuela için Büyük Yürüyüş” adı verilen bir biçimde, ABD’nin Cumartesi gecesi düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmasına karşı protesto gerçekleştirdi.

“İŞÇİ SINIFI BAŞKANIMIZI GERİ VERİN”

Eylemciler, ABD’nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıdı. Göstericiler, “Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor”, “Onu (Maduro) geri istiyoruz”, “İşçi sınıfı başkanımızı geri verin”, “Egemenlik pazarlık konusu değildir” ve “Maduro’ya her zaman sadığız” gibi sloganlar atarak, Maduro’ya duydukları bağlılığı ifade etti.

“EGEMENLİĞİMİZE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Karakas’ta basına açıklama yapan bir eylemci, “Egemenliğimize saygı gösterilmesini ve Başkanımız Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores’in geri dönmesini talep ediyoruz.” şeklinde konuştu. Bu talep, göstericilerin genel görüşü olarak dikkat çekiyor.

BAŞKA ÜLKELERDEN DESTEK

Maduro’ya destek gösterileri yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmadı; Küba, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkelerinde ve Avrupa’da İspanya’da da benzer eylemler düzenlendi.

ABD TARAFTARI GÖSTERİLER

Diğer yandan, dünyanın çeşitli bölgelerinde Venezuelalı muhalifler ile sağ görüşlü grupların ABD’nin müdahalesini kutlayan gösteriler gerçekleştirdiği de gözlemleniyor.