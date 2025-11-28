Venezuela’da Maduro’nun Olası Türkiye Sığınağı Tartışmaları Artıyor

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİMLER ARTIK TIRMANIYOR

Washington Post gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki artan gerginliğin ortasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeden kaçması durumunda Türkiye’ye sığınabileceğini öne sürdü. Gazete, Trump’ın Maduro’nun yönetimine “kolay ya da zor yollarla” son verme düşüncesinin altını çizerken, Türkiye’ye kaçış seçeneğinin sürpriz olmayacağını savundu.

KAYNAKTAN İLGİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Venezuela hükümetiyle ilgili kaynaklardan biri, “Türkiye onun için harika bir yer. Maduro, Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın Trump’la iyi ilişkileri var. Günün sonunda, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar neler? Açıkçası, insanlar bunun üzerine düşünüyor ve bunun için çalışıyor” ifadeleriyle dikkat çekti. Aynı kaynak ayrıca, Maduro için olası bir Türkiye sürgünü anlaşmasının “güvenceler” içerebileceğini belirtti. Bu güvencelerin, Maduro’nun ABD’ye iade edilmemesini sağlamayı hedeflemesi bekleniyor.

Beyaz Saray sözcü yardımcısı Anna Kelly, Maduro’nun Türkiye’ye sürgünü ihtimalinin gündemde olup olmadığı sorusuna “yorum yok” yanıtını verirken, Venezuela hükümeti de benzer haberleri reddetti. Maduro, Karakas’taki destekçilerine yaptığı konuşmada, Venezuelalıların “bu kutsal vatanın her bir karışını her türlü emperyalist tehdit ya da saldırıya karşı savunabilecek kapasitede olmaları gerektiğini” vurguladı ve “her şeyini vereceğine” söz verdi.

DÜNYA DÜZENİNDE MADURO’NUN YERİ

Maduro’nun uluslararası alanda yalnız olmadığı, Küba’nın Maduro ve üst düzey rejim yetkililerine güvenlik sağladığı görülüyor. Rusya ise Venezüella ordusuna silah tedarik ederken, ABD’nin uyguladığı sert yaptırımların yol açtığı ekonomik krizleri de telafi etmeye çalışıyor. Fakat uzmanlar, Maduro’nun ayrılmaya karar vermesi durumunda Rusya, İran veya Küba’nın başlıca varış noktası olmayacağını düşünüyor.

BİR GÜVENLİ LİMAN OLARAK TÜRKİYE

Washington Post’a ismini vermeyen bir kaynak, “Eğer garantiler konusunda endişeliyse ve tarafların anlaşmaya sadık kalacağından emin olmak istiyorsa, Türkiye’ye iniş daha fazla güvenlik sağlar” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Maduro’nun yıllardır Türkiye’ye altın taşıdığı ve burada mali açıdan güçlü bir bağlantı bulunduğu kaydedildi. Türkiye, Venezuela’nın önemli altın rezervlerinin büyük bir kısmında madencilik imtiyazlarına sahip. ABD’li yetkililer, geçmişte Venezuela’dan Türkiye’ye gönderilen rafine altınların daha sonra İran’a yönlendirildiği ve Maduro’nun yakın çevresinin Türk hesaplarında büyük miktarlar tuttuğu iddialarında bulunmuştu.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu’nda Türkiye uzmanı Lisel Hintz, Türkiye’nin Trump’ın dış politika hedefleri açısından vazgeçilmez bir aktör olarak görülme fırsatını memnuniyetle karşılayacağını belirtti. Türkiye’nin, F-35 savaş uçakları için onay alabilmek amacıyla bu durumu bir koz olarak kullanma çabası içinde olduğu ifade ediliyor.

YAKIN İLİŞKİLER DEVAM EDİYOR

Maduro, 2024 seçimleri sonrasında yeniden başkanlığını duyurduğunda, Erdoğan tarafından aranan liderlerden biri olmuştu. 2023’te Erdoğan’ın üçüncü döneminin başlamasında Maduro, Karakas’tan uçarak törene katılmıştı. İki ülke, son yıllarda stratejik anlaşmalar ve güçlü ticaret ilişkileri ile sıkı teması sürdürerek yakın bağlarını devam ettiriyor.