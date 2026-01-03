Venezuela’da Muhalif Lider Machado Hükümeti Devirme Planlarını Açıkladı

ABD, Venezuela’ya yönelik düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayıp, ülke dışına çıkarttı. Operasyon, sabah saatlerinde başkent Karakas’a yapılan hava saldırılarıyla başladı. Latin Amerika’da süregelen gerginlikler arasında, Venezuelalı muhalif lider ve Nobel Barış Ödüllü Maria Corina Machado’nun, Maduro hükümetine dair açıklamaları tekrar gündeme geldi.

İKTİDARA GELEBİLİRİZ MESAJI

Venezuela’nın meşru devlet başkanının Edmundo González Urrutia olduğunu savunan Machado, Maduro’nun düşüşünün “rejim değişikliği” değil, “Venezuela halkının iradesinin uygulanması” olduğunu belirtti. Machado, Maduro görevden alındıktan sonra yönetime geçmeye hazır olduklarının sinyalini verdi.

PLANLARIMIZ VAR: İLK 100 SAAT, İLK 100 GÜN

Bloomberg ile yaptığı görüşmede, Machado, bu dönemde yeraltında örgütlendiklerini ve güvenli iletişim yolları bulduklarını dile getirdi. “Bu tamamen merkezi olmayan bir yapı. Barışçıl bir geçişi sağlamak için yüz binlerce insanın gerçek zamanlı olarak iletişim halinde olduğunu söylüyorum.” ifadelerini kullandı. Machado, halkın her zaman en kritik güç olduğunu vurgulayarak, “Evet, doğru an geldiğinde halk ortaya çıkacak ve bu şu anda inşa ediliyor. Hükümeti devralmaya hazırız. Ekiplerimiz var, planlarımız var: ilk 100 saat, ilk 100 gün.” dedi.

TRUMP, MADURO’YU TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

Trump’ın ABD’deki ikinci dönem başkanlığı, Maduro’nun siyasi kariyerinde önemli bir dönemeç oluşturdu. Trump, 2025’te Maduro’yu terör örgütü lideri olarak nitelendirirken, bu kapsamda uyuşturucu karteli “Cartel de los Soles”i yabancı “terör örgütü” olarak ilan etti. Karakas hükümeti bu durumu, “gayri meşru” bir askeri müdahalenin önünü açmaya yönelik “gülünç bir yalan” olarak nitelendirdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, bu tarz bir örgütün varlığını kesin bir dille reddetti.