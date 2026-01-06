Venezuela’da Patlama Sonrası Maduro’ya Suçlamalar Artıyor

VENEZUELA’DA PATLAMALAR VE SUÇLAMALAR

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 civarlarında patlama sesleri ve uçak gürültüleri meydana geldi. Yaşanan bu olayların ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırılar düzenlemekle itham etti.

MAJOR SALDIRILAR VE KAÇIŞ

Eski ABD Başkanı Trump, Maduro’ya karşı büyük ölçekli bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Bu açıklamalar, saldırının kapsamı ve etkileri üzerine dikkatleri çekti.

SUÇLAMALAR VE YASAL AŞAMALAR

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Maduro’ya yöneltilen suçlamalar arasında “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi ciddi ithamlar yer almakta. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimi artırabilir.