Venezuela’da Rejim Değişikliğinde Sıra Dışı Operasyon

VENEZUELA’DA REJİM DEĞİŞİMİ

Venezuela’da, 16 yıllık hükümet döneminin sona erdiği bildiriliyor. Başkent Karakas’ta en az yedi noktada patlamalar meydana geldi. ABD Başkanı, Venezuela’nın lideri Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını açıkladı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Dünya çapında yankı uyandıran olayla ilgili gelişmeler devam ederken, Başkan, akşam saatlerinde kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Operasyonun kendisinin talimatıyla gerçekleştirildiğini belirten Başkan, “Maduro adalete teslim edildi. Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en sıradışı saldırılardan biriydi.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM İDDİASI

Başkan, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi vererek, “Doğru ve düzgün bir geçiş yapılana kadar bu süreci biz yöneteceğiz. Başka birinin bu durumu yaşamasını istemiyoruz. Gerekirse ikinci bir saldırı dalgası olabilir; ancak şu aşamada muhtemelen buna gerek kalmayacak. Eğer gerekli olursa, ikinci dalga daha büyük olacaktır.” şeklinde konuştu.

PETROL ENDÜSTRİSİNE MÜDAHALE

ABD Başkanı, Venezuela’nın petrol endüstrisine yoğun bir müdahalede bulunacaklarını ifade etti. “Dünyanın en büyük Amerikan petrol şirketlerini devreye sokacağız. Milyarlarca dolar harcayıp petrol altyapısını onaracak ve ülkeye gelir sağlamaya başlayacaklar,” dedi.

MADURO’NUN YARGILANMASI

Maduro’nun yargılanma sürecinden de bahseden Başkan, “Diktatör Maduro, kitlesel bir suç örgütünün lideriydi. O şu anda bir gemide ve narkoterörden yargılanacak. Başkanlığı boyunca ABD’ye yönelik pek çok şiddet kampanyası düzenledi,” açıklamasında bulundu.

YENİ YAPI İÇİN HAZIRLIKLAR

Yapılandırma sürecinin devam ettiğini dile getiren Başkan, birlikte bir grupla yönetim sağlayacaklarını ve “Petrol altyapısını yeniden inşa etmek adına milyarlarca dolara mal olması beklenen projeleri yürüteceğiz.” dedi. Gerektiği takdirde askeri müdahalenin de olabileceğini belirterek, “İsimleri belirliyoruz, gelişmeleri aktaracağız,” ifadesini kullandı.