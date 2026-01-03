Venezuela’da Rejim Değişimi: Trump’tan Kritik Açıklamalar

VENEZUELA’DA 16 YILLIK REJİM SONA ERDİ

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta meydana gelen bir dizi patlama, 16 yıllık hükümetin son bulduğunu gösteriyor. En az 7 farklı noktada gerçekleşen patlamaların ardından, ABD Başkanı Trump, “ABD, Venezuela ve başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük ölçekli bir saldırı gerçekleştirmiştir. Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sıcak gelişmeler üzerine Trump, akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi. Bu olağanüstü operasyona kendi talimatıyla başladıklarını belirten Trump, “Maduro adalete teslim edildi. Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana insanların tanık olduğu türden bir saldırıydı” ifadesinde bulundu.

YENİ YÖNETİM BELİRSİZLİĞİ

Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair konuşan Trump, “Doğru ve düzgün bir geçiş yapılana kadar bu süreci biz yöneteceğiz. Başka birinin aynı durumu yaşamaması için tedbir alıyoruz. Gerekirse ikinci bir saldırı dalgası düzenlenebilir ama şu aşamada buna gerek olmayabilir. Eğer gerekirse, mevcut durumdan daha büyük bir dalga gelecektir” dedi.

PETROL ENDÜSTRİSİNE MÜDAHALE

“Venezuela’nın petrol endüstrisine yoğun şekilde müdahale edeceğiz” diye belirten Trump, “Dünyanın en büyük Amerikan petrol şirketlerini devreye sokacağız. Milyarlarca dolar harcayarak zarar gören petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için gelir elde etmeye başlayacaklar” şeklinde açıklamada bulundu.

MADURO’NUN YARGILANMASI

Ayrıca, Maduro’nun yargılanacağı sürece de değinen Trump, “Diktatör Maduro, kitlesel bir suç örgütünün lideriydi. Şu anda bir gemide, narkoterörden yargılanacak. Başkanlık yaptığı yıllar boyunca ABD’ye karşı birçok şiddet kampanyası yürüttü” dedi.

YENİ DÜZENLEME SÜRECİ

Trump açıklamalarını tamamlayarak yapılandırma sürecinin devam ettiğinin altını çizdi. “Bir grupla yöneteceğiz. Düzgün bir şekilde yürütüldüğünden emin olacağız. Petrol altyapısını yeniden inşa etmek milyarlarca dolara mal olacak. Gerekirse ABD, askeri sahada yerini alacaktır. İsimleri açıklıyoruz, kim olduğunu bildiririz” diye ekledi.

