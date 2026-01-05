Venezuela’da Yeni Dönem: Delcy Rodriguez Yemin Etti

VENEZUELA’DA SİYASETİN KALBİ ATIYOR

ABD’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’ta operasyon gerçekleştirerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyması sonrası, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı olarak atanmış durumda. Rodriguez, bugün itibarıyla resmen görevine başlamış bulunuyor.

GEÇİCİ BAŞKAN OLARAK YEMİN ETTİ

Rodriguez, Ulusal Meclis önünde Venezuela’nın geçici başkanı olarak yemin ederek, “Komutan Hugo Chavez’e yemin ederim” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, Nicolas Maduro ve eşinin tutuklanmasını belirterek, iki kahramanın “kaçırılmasından” duyduğu üzüntüyü de aktarıyor.