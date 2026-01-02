Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan ABD İle Diyalog Açıklaması

ABD’NİN VENEZUELA ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ ARTARKEN MADURO’DAN DİYALOG AÇIKLAMASI

Venezuela’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda gazeteci Ignacio Ramonet’e verdiği röportajda, ABD ile diyalog ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu. “İstedikleri yerde ve istedikleri zaman diyaloğa hazırız.” ifadesini kullanan Maduro, iki ülkenin elindeki verilerle ciddi bir görüşme sürecine girmesinin zamanının geldiğini vurguladı. Uyuşturucu kaçakçılığına dair meselenin çözümü için ABD hükümetine çağrı yaptı.

MADURO’DAN PETROL REZERVLERİNE YANIT

Maduro, ABD’nin uzun süredir yürüttüğü yaptırım ve askeri baskı kampanyası ile hükümetini devirmeye yönelik çabalarına dikkat çekti. Ayrıca, bu çabaların Venezuela’nın geniş petrol rezervlerine erişim sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. ABD’nin Venezuela’dan ham petrol satın alan tek büyük şirketi olan Chevron’a değinen Maduro, “Eğer petrol istiyorlarsa Venezuela, Chevron örneğinde olduğu gibi ABD yatırımlarına hazır.” sözlerini dile getirdi.

KARA SALDIRISI İDDİASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

ABD’nin Venezuela topraklarına yönelik olası bir kara saldırısını doğrulayıp doğrulayamayacağı sorusuna yanıt veren Maduro, “Bu, birkaç gün içinde konuşabileceğimiz bir konu olabilir.” şeklinde konuştu. Bu durum, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

ABD’NİN SON SALDIRISI VE YENİ POLİTİKALARI

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela’da uyuşturucu teknelerinin yanaştığı bir limana müdahale ettiklerini duyurmuştu. Bu durum, ABD’nin Venezuela topraklarına yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçmişti.