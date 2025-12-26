Venezuela Hükümeti 99 Mahkuma Af İlan Etti

Venezuela hükümeti, geçen yıl yapılan seçimlerin ardından yaşanan protestolarda tutuklanan 99 mahkum için af çıkarıldığını duyurdu.

DEVLETİN BARIŞA VE ADALETE OLAN BAĞLILIĞI

Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hükümet ve adalet sistemi, her vakayı ayrı ayrı incelemeye ve hukuka uygun şekilde değerlendirmeye karar vermiştir. 99 vatandaşın serbest bırakılması, devletin barış, diyalog ve adalete olan bağlılığının bir göstergesidir” denildi.

GİDEREK ARTAN GERGİNLİKLER

Açıklamada ayrıca, Venezuela ile ABD arasındaki siyasi ve askeri gerginliğe de dikkat çekilerek, hükümetin “emperyalist kuşatma ve çok taraflı saldırganlık” olarak tanımladığı durumlar karşısında dahi “tüm tutuklulara saygı, hukuka uygunluk ve kapsamlı bakım temelinde muamele garantisi verdiği” ifade edildi.

SAYILARDA TUTARSIZLIK İDDİASI

Yerel sivil toplum kuruluşları, serbest bırakılan kişi sayısı ile hükümetin açıkladığı bilgi arasında bir tutarsızlık olduğunu belirtti. “Ceza Forumu” adlı sivil toplum kuruluşu, sadece 45 kişinin serbest bırakıldığını öne sürdü. Ayrıca, ülkede hala en az 900 kişinin “siyasi tutuklu” statüsünde olduğu iddiaları gündemde.

KAPSAMLI AF DEĞERLENDİRMESİ

Yerel kaynaklar, yapılan affı bu yılın en kapsamlı af olarak nitelendiriyor. Venezuelalı muhalefet üyeleri, Ağustos ayında daha önce gözaltına alınan 13 siyasi aktivistin serbest bırakıldığını aktardı.

SEÇİM SONRASI EYLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Venezuela’da Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimlerinin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kazanıldığının açıklanmasının ardından, binlerce kişi başkent Caracas dahil olmak üzere ülke genelinde protesto eylemlerine katıldı. Hükümet, bu protestolar sırasında 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.