Venezuela Siyasetinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

VENEZUELA’DA SİYASETTE GERİLİM DORUKTA

ABD’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi alıkonuldu. Bu gelişmenin ardından, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi. Rodriguez, bugün resmen görevi devraldı.

YEMİN TÖRENİ

Ulusal Meclis önünde geçici başkanlık için yemin eden Rodriguez, “Komutan Hugo Chavez’e yemin ederim” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in tutuklandığını belirten Rodriguez, iki kahramanın “kaçırılmasından” dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.