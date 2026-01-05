Venezuela Siyasetinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

venezuela-siyasetinde-yeni-bir-donem-basliyor

VENEZUELA’DA SİYASETTE GERİLİM DORUKTA

ABD’nin Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi alıkonuldu. Bu gelişmenin ardından, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi. Rodriguez, bugün resmen görevi devraldı.

YEMİN TÖRENİ

Ulusal Meclis önünde geçici başkanlık için yemin eden Rodriguez, “Komutan Hugo Chavez’e yemin ederim” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in tutuklandığını belirten Rodriguez, iki kahramanın “kaçırılmasından” dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.