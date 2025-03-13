Vergi Cezası Riski: Açıklama Alanına Dikkat

İNTERNET BANKACILIĞINDA YENİ RİSKLER

Son dönemlerde internet bankacılığı aracılığıyla hesaplara gelen para transferleri ile ilgili kurallar değişiyor. Gönderici kişi, parayı “diğer” şeklinde tanımladığı takdirde alıcı kişi, gelir vergisi cezasıyla karşılaşma riski taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın devreye aldığı yeni yapay zeka yazılımı, bu tür “diğer” açıklamayı kira geliri olarak algılayıp, kişiyi riskli gruba sokabiliyor. Bu durum, birçok kişiye e-tebligatın gönderilmesine yol açtı.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Vergi uzmanı Murat Bal, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bal, “Yapay zeka, ‘diğer’ işaretli para transferlerini yakalıyor. ‘Diğer’, riskli gruba giriyor. Bunun içinde kira geliri olabilir” dedi. Bu açıklama, vatandaşların dikkat etmesi gereken bir konu haline geliyor. Yani yapılan para transferlerinde “diğer” ibaresini kullanmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Böylece olası vergi cezalarından korunmak mümkün olabilir.