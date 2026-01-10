Veri İhlali: Instagram Kullanıcıları İçin Uyarı Geldi

GÜVENLİK FİRMASINDAN INSTAGRAM VERİ İHLALİ AÇIKLAMASI

Güvenlik firması Malwarebytes, Instagram platformunda milyonlarca kullanıcıyı etkileyen ciddi bir veri ihlali tespit ettiğini duyurdu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre, yaklaşık 17,5 milyon kullanıcıya ait veriler sızdırıldı ve bu verilerin hacker forumlarında açık bir şekilde yayınlandığı belirtildi. Instagram’ın ana şirketi Meta, bu sızıntı ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmamış durumda.

SIZINTILARDA KULLANICI BİLGİLERİ YER ALIYOR

Açığa çıkan bilgiler arasında kullanıcıların telefon numaraları ve diğer iletişim detaylarının bulunduğu ifade ediliyor. Malwarebytes, kullanıcılarına gönderdiği bir uyarı e-postasında, bu veri ihlalinin firmalarının dark web izleme faaliyetleri sırasında ortaya çıktığını vurguladı. İncelemelerde, sızıntının; kullanıcı adları, ad-soyad bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, kısmen fiziksel adresler ve diğer iletişim verilerini kapsadığı aktarıldı.

KULLANICILARA GÜVENLİK UYARILARI YAPILIYOR

Dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan Instagram, internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 37’sine hizmet ediyor. Malwarebytes, sızdırılan bu bilgilerin özellikle Instagram’ın şifre sıfırlama sisteminin istismar edilmesinde kullanılabileceği konusunda kullanıcıları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Şirket, çalınan verilerin, 2024 yılında ortaya çıktığı söylenen bir Instagram API açıklarından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

KULLANICILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN MESAJLAR

Veri ihlali nedeniyle iletişim bilgileri ele geçirilen kullanıcılar, şifrelerini yenilemelerini veya hesap doğrulaması yapmalarını isteyen, ilk bakışta gerçek gibi görünen e-posta ve mesajlar alabilirler. Malwarebytes, bazı kullanıcıların Instagram’dan şifre sıfırlama bildirimleri aldığını ve bunların normal olabileceği gibi devam eden kötüye kullanım faaliyetlerinin bir parçası da olabileceğini açıkladı.

VERİLERİN HACKER FORUMLARINDA PAYLAŞILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan, “Solonik” takma adını kullanan bir grup, 7 Ocak 2026 tarihinde BreachForums üzerinden 17 milyondan fazla kaydı içeren veri setini ücretsiz olarak sundu. Bu paylaşımda, instagram.com’u hedef alan ve dünya genelindeki kullanıcıları etkileyen ham verilerin bulunduğu öne sürüldü. Paylaşılan örnek kayıtların; kullanıcı adları, e-posta adresleri, uluslararası telefon numaraları ve kullanıcı kimliklerini içerdiği, Malwarebytes’in tespitleriyle örtüştüğü belirtildi. Meta tarafından bu veri ihlali ile ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmadığı öğrenildi.