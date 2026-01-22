Victor Osimhen’den Galatasaray İçin Transfer Müjdesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞA BAŞ MÜCADELE

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile gerçekleşen zorlu karşılaşmanın ardından Victor Osimhen, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. Hem takımının genel performansını değerlendiren hem de önlerindeki kritik Manchester City karşılaşmasına dikkat çeken yıldız forvet, Galatasaray taraftarlarını sevindiren transfer haberleri verdi.

TRANSFER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Maç sonrası transfer hakkında düşüncelerini paylaşan Osimhen, “Onyedika ve Lookman’ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim.” şeklinde konuşarak, Galatasaray taraftarlarının heyecanını artırdı. Afrika Kupası dönüşü takımıyla ilk Avrupa maçına çıkan Osimhen, “Galatasaray’ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı oynamayı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, %50-%50 giden bir maçta büyük bir rakibe karşı iyi iş çıkardık.” sözleriyle müsabakada elde ettikleri başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

MANCHESTER CITY MAÇI İÇİN HAZIRLIK

Gelecek hafta oynanacak olan Manchester City maçıyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Osimhen, “Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige odaklanacağız ama o maç kolay olmayacak. Yine de takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico’ya oynadığımız gibi oynamalıyız.” açıklamasıyla, zorlu mücadele öncesi Galatasaray camiasına moral ve güven bağışladı.