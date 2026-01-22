Victor Osimhen’den Galatasaray Taraftarına Transfer Müjdesi

victor-osimhen-den-galatasaray-taraftarina-transfer-mujdesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN SONRA TRANSFER MÜJDESİ

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile gerçekleştirilen ve büyük bir çekişme içinde geçen maçın ardından Victor Osimhen, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Takımının performansını detaylandıran ve önlerinde bekleyen zorlu Manchester City karşılaşmasına değinen yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir transfer haberiyle dikkat çekti.

TRANSFERE İKNA ÇABALARI

Maç sonrası transfer konusundaki düşüncelerini açıklayan Victor Osimhen, “Onyedika ve Lookman’ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim” diyerek Galatasaray taraftarına umut verdi. Afrika Kupası dönüşünde takımının ilk Avrupa maçında yer alan Osimhen, sahaya çıkarak, “Galatasaray’ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı oynamayı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, %50-%50 giden bir maçta büyük bir rakibe karşı iyi iş çıkardık” diyerek mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.

MANCHESTER CITY’E HAZIRLIK MESAJI

Gelecek hafta oynanacak olan Manchester City karşılaşmasına dair soruya Osimhen, “Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige odaklanacağız ama o maç kolay olmayacak. Yine de takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico’ya oynadığımız gibi oynamalıyız” şeklinde net bir yanıt vererek, zorlu Manchester deplasmanı öncesinde Galatasaray camiasına moral ve güven aşıladı.

