Victor Osimhen Türkiye’ye Dönme Kararı Aldı

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampını terk edip Türkiye’ye dönüş kararı aldı. Nijerya basınında yer alan bilgilere göre, Osimhen maçın ardından sinirli bir şekilde takımdan ayrıldı ve teknik ekip ile teknik direktör, oyuncuya ulaşmaya çalıştı. Ayrıntılarda ise, “Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri Osimhen’i sakinleştirmeye çalışıyor. Bazı yetkililer ise sakinleşmesi için biraz yalnız bırakılması gerektiğini belirtti.” ifadeleri dikkat çekiyor. Osimhen, stadyumdan oldukça öfkeli bir şekilde ayrılarak milli takımda sonlandığını ve Türkiye’ye döneceğini dile getirdi.

KRİZİN ÇÖZÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

SportyTV’nin Nijeryalı yöneticilere dayandırarak aktardığı habere göre, Osimhen’in ikna edildiği ve krizin başarıyla çözüldüğü ifade ediliyor.