Vizesiz Avrupa İçin Kalan Altı Kriter Açıklandı

Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere vizesiz giriş yapabilme olanağı, 1973 yılında imzalanan Ortaklık Konseyi Anlaşması ile sağlandı. Ancak, daha sonraki süreçte hem AB’nin tutumu hem de Türkiye’nin bazı eksiklikleri nedeniyle bu hedef gerçekleştirilemedi. Son dönemde, Türk vatandaşlarına AB vizesinin kaldırılabilmesi için 72 kriter belirlendi; bu kriterlerden 66’sı yerine getirilmişken, geriye yalnızca 6 kriter kaldı.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN SON ADIMLAR

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Brüksel’de Türk gazetecilerle yaptığı toplantıda bu duruma dikkat çekerek, “Vize serbestisi için karşılanması gereken 72 kriterden 6’sı kaldı. Ancak Türk yetkililer buna pek ilgi göstermiyor; sorunu yeşil ve hizmet pasaportuyla çözmeyi tercih ediyorlar” şeklinde ifadelerde bulundu.

KRİTİK KRİTERLER VE UYGULAMALAR

Türkiye’nin kolaylıkla yerine getirebileceği 6 kriterden en dikkat çekici olanları, Terörle Mücadele Kanunu’nun AB standartlarına uyumunu sağlamak ve yolsuzlukla mücadelede AB normlarının benimsenmesi olarak öne sürülüyor. PKK’nın silah bırakması ile birlikte ilk kriter açısından önemli bir engelin ortadan kalktığı belirtilirken, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele konusundaki eksiklikleri ise devam ediyor. Bunun dışında yerine getirilmesi gereken diğer kriterler ise şunlardır:

– Europal İşbirliği Anlaşması: Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması.

– Kişisel Verilerin Korunması: Kişisel verilerin korunmasına dair yasal düzenlemelerin AB standartlarına uygun şekilde güncellenmesi.

– Adli İşbirliği: Suç bağlantılı konularda AB üyesi ülkelerle adli işbirliğinin sağlanması.

– Geri Kabul Anlaşması: Düzensiz göçmenlerin geri kabulüne ilişkin anlaşmanın hüküm ve kurallarının etkin bir şekilde uygulanması.