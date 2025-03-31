Volkan Konak’ın Sahnedeki Kalp Krizi Anı

VOLKAN KONAK KONSERİNDE FENALAŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde sahne alan popüler sanatçı Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. Konser izleyicileri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından hemen çağrılan ambulans ile Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KALP KRİZİ ANI GÖRÜNTÜLENDİ

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının sahne üzerindeki kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.