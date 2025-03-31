Magazin

Volkan Konak’ın Sahnedeki Kalp Krizi Anı

volkan-konak-in-sahnedeki-kalp-krizi-ani

VOLKAN KONAK KONSERİNDE FENALAŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde sahne alan popüler sanatçı Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. Konser izleyicileri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından hemen çağrılan ambulans ile Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KALP KRİZİ ANI GÖRÜNTÜLENDİ

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının sahne üzerindeki kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bayram Tatilinde 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Bayram tatilinin ikinci gününde gerçekleşen trafik kazalarında 14 kişi yaşamını yitirirken, 1,280 kişi yaralandı. Toplamda 709 kaza kaydedildi.
Gündem

Bahçeli: Terörden Arınmış Türkiye Yakın zamanda Gelecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine yaklaşılmasıyla birlikte İmralı'dan gelen fesih çağrısını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.