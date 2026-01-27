Volkan Konak’ın Son Mesajı Kamuoyuyla Paylaşıldı

Volkan Konak Kıbrıs’taki Konserinde Kalp Krizi Geçirdi

Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi.

Son Mesajı Vefatından İki Gün Önce Gönderilmiş

Volkan Konak’ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak’a gönderdiği mesaj kamuoyuyla paylaşıldı. Mesajda, sanatçının kendi mezar yeriyle alakalı ifadeler kullanması dikkat çekti.

Mezar Yerini Çok Severdi

Yerel medyada yer alan habere göre Ercan Konak, yaşananları şu şekilde aktardı: “Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs’taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi.”

Volkan Konak’ın Duygusal Son Mesajı

Ercan Konak, Volkan Konak’ın kendisine göndermiş olduğu son mesajı da paylaştı. Sanatçının mesajında, “Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim. Gerçek orası… Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara… Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun…” ifadeleri dikkat çekti.