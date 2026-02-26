Volkswagen’den Avrupa’da Sahteciliğe Dikkat Uyarısı

Avrupa’da ikinci el otomobil pazarında artış gösteren sahtekarlık vakaları sebebiyle Volkswagen, resmi bir güvenlik uyarısı yayınlama gereği duydu. Şirket, özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki pek çok müşterinin sahte web siteleri aracılığıyla mağduriyet yaşadığını bildirdi.

YÜZDE 30 İNDİRİM TUZAĞI

Dolandırıcılar, gerçek gibi görünen profesyonel ikinci el araç satış platformları oluşturarak yalnızca Volkswagen modellerini listelemekte. Bu sahte sitelerde kullanıcılar, araç fiyatlarının normalin yüzde 20 ile 30 oranında daha düşük olduğunu gördüklerinde kolayca tuzağa düşebiliyor.

GÖRMEDEN ÖDEME YAPMAYIN

Cazip fiyat tekliflerine inanan tüketiciler, otomobili fiziksel olarak görmeden kapora veya tam ödeme yaptıklarında, dolandırıldıklarını acı bir deneyimle öğreniyor. Volkswagen yetkilileri, müşterilerine aracı yerinde görmeden kesinlikle para transferi yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRULAYIN

Alman üretici, alışveriş yapılan sitelerdeki telefon numaraları, e-posta adresleri ve banka hesaplarının resmi bir bağlantısının olup olmadığını mutlaka iki kez kontrol etmelerini istiyor. Ayrıca bu sahtekarlıktan etkilenen tüm kullanıcıların, zaman kaybetmeden yerel güvenlik makamlarıyla irtibata geçmeleri gerektiği vurgulanıyor.