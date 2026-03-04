Volkswagen, Elektrikli Araç Üretiminde İki Milyon Barajını Aştı

Alman otomotiv markası Volkswagen, elektrikli araç üretiminde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Dresden’de yer alan Şeffaf Fabrika’da müşteri teslimatı yapılan bir ID.3 modeli sayesinde, marka dünya genelindeki elektrikli araç üretimini iki milyona çıkararak tarihi bir başarı elde etti.

SATIŞLARDA LİDERLİK SUV MODELLERİNİN

Markanın elektrikli araç satışlarının büyük bir bölümünü, yaklaşık 901 bin adetle ID.4 ve ID.5 SUV modelleri oluşturuyor. Kuzey Amerika pazarında bulunmamasına rağmen, ID.3 modeli 628 bin adetle ikinci sırada yer alırken, daha büyük premium ID.7 modeli de 132 bin adetlik satış rakamına ulaştı.

AVRUPA PAZARI BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLDU

Volkswagen’in ulaştığı bu etkileyici üretim hızı, satılan her beş araçtan birinin elektrikli olduğu Avrupa pazarına dayandırılıyor. Nisan 2025’te ilk milyonuncu elektrikli aracını üreten marka, bu bölgedeki güçlü konumu sayesinde üretim kapasitesini bir yıldan kısa bir sürede iki katına çıkarmayı başardı.

YENİ UYGUN FİYATLI MODELLER YOLDA

Elektrikli araç yelpazesini hızla genişleten Volkswagen, bu yıl yenilenen ID.4 modelini ID. Tiguan ismiyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, yakın gelecekte uygun fiyatlı ID. Polo, ilk elektrikli GTI olan ID. Polo GTI, ID. Cross ve elektrikli ID. Golf gibi yeni modellerle rekabeti artırmayı hedefliyor.