Volkswagen ID.4 İçin Üçüncü Geri Çağırma Duyurusu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD pazarındaki ID.4 sahiplerine yönelik olarak çıkan üçüncü geri çağırma bildirimiyle dikkatleri üzerine çekti. Üretim hatalarından kaynaklanan batarya hücresi sorunları, şu ana kadar 4 yangın vakasının yaşandığını gösteriyor.

Dışarıda Park Etme Uyarısı

Özellikle 3 Kasım 2022 ile 22 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen toplam 1.299 araç, en yüksek düzeyde risk taşımakta. Volkswagen, bu araçların sahiplerine şarj sonrası otomobillerini dışarıda park etmeleri, hızlı DC şarj kullanımından kaçınmaları ve bataryalarının şarj seviyesini yüzde 80’in üzerine çıkarmamaları konusunda önerilerde bulundu.

Sorunun Belirlenememesi

Geri çağırma kapsamındaki 2023-2025 model yıllarını içeren 43 bin 881 araçlık daha geniş bir grupta şimdilik herhangi bir kullanım kısıtlaması uygulanmamış durumda. Ancak Volkswagen ve batarya tedarikçisi, yapılan detaylı analizlere rağmen sorunun kesin kök nedenini henüz tespit edemedi. Sorunun yalnızca Kuzey Amerika’da üretilen modellere etki ettiği vurgulanıyor.