Volkswagen Tayron’un Türkiye Fiyatları Açıklandı

YENİ VOLKSWAGEN TAYRON TÜRKİYE’DE

Volkswagen’in Touareg’den sonra Avrupa’da satışa sunduğu en büyük ikinci SUV modeli olan yeni Volkswagen Tayron, Türkiye’de piyasaya çıktı. Ülkemizde ilk etapta 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli versiyonu tercih edilebiliyor. 2025 Volkswagen Tayron’un başlangıç fiyatı ise 2.309.200 TL olarak belirlenmiş durumda.

FİYAT GRAFİĞİ

Yeni Tayron’un fiyatlandırması şu şekilde sıralanıyor: 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life modeli 2.540.000 TL, lansman fiyatı ise 2.309.200 TL; 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance modeli 3.087.000 TL, lansman fiyatı 2.807.200 TL; 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line modeli ise 3.294.000 TL, lansman fiyatı 2.995.200 TL. 885 litrelik bagaj hacmine sahip olan Tayron, opsiyonel olarak tercih edilen 3. sıra koltuklu versiyonda 850 litrelik bir bagaj kapasitesi sunuyor. Tüm koltuklar yatırıldığında, 5 koltuklu versiyonda 2.090 litre, 7 koltuklu versiyonda ise 1.905 litrelik bagaj hacmine ulaşılıyor.

GÜÇLÜ VE FONKSİYONEL TASARIM

Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki yeni Tayron, dikkat çekici ve karakteristik SUV tasarımıyla öne çıkıyor. Tasarımındaki aerodinamik yapı, 0,28 Cd’lik hava sürtünme katsayısıyla performansını gösteriyor. Ön tarafta yer alan LED farlar ve standart aydınlatmalı Volkswagen logosu, karanlıkta ayırt edici bir ışık imzası oluşturuyor. Tasarımın premium hissiyatı ise arka tarafta aydınlatmalı Volkswagen logosuna kadar uzanan LED aydınlatma grubu ile devam ediyor.

Tüm bunlarla birlikte yeni Volkswagen Tayron, kullanıcılarının beklentilerini karşılamak amacıyla güçlü özellikler sunuyor.