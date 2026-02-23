Volkswagen Türkiye’den Rekor İndirim Hamlesi

Otomobil sektöründe önemli bir yere sahip olan Volkswagen, kritik bir dönemde bulunuyor. Son dönemlerde en çok satan otomobiller listesine hiçbir modelini dahil edemeyen Volkswagen Türkiye, rakiplerine ciddi bir mesaj gönderdi. Özellikle 2025 yılına kadar otomobil fiyatlarında anlamsız artışlar yapan marka, rakipleri fiyatlarını artırmamasına rağmen kendi modellerine sürekli zam yaptı. Bu durum, Alman otomobil devinin en çok satanlar listesine araç sokmasını zorlaştırdı. Sonuç olarak, Volkswagen Türkiye ekibi liste fiyatları üzerinde kayda değer indirimler gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Gündem
Tahran ile Moskova Arasında 500 Milyon Euro Anlaşma
İran'ın, hava savunma sistemini güçlendirmek için Rusya ile 500 milyon euro değerinde gizli bir füze anlaşması imzaladığı iddia edildi. Anlaşmanın Aralık 2025'te Moskova'da yapıldığı belirtildi.
Gündem
Araç Muayenesinde Avrupa’dan Yeni Düzenleme Geliyor
Avrupa'da artan trafik kazaları ve eski araçlardaki sorunlar nedeniyle, 10 yaş üstü otomobillerin muayene süreleri kısaltılabilir. Türkiye'deki etkileri merakla bekleniyor.
Gündem
2026 Yılı Resmi Tatil Takvimi Duyuruldu
2026'da çalışanları uzun tatil fırsatları bekliyor. Resmi takvimle birleşince 46 gün kesintisiz tatil imkanı sunulacak, bu durum turizmi canlandıracak ancak bazı sektörlerde zorluk yaratabilir.
Gündem
Altıntop Mahallesi’nde Altyapı Çalışmasında Göçük Meydana Geldi
Doğanşehir'deki altyapı çalışmaları sırasında bir göçük oluştu ve bu olayda iki işçi yaralandı.
Gündem
Fenerbahçe Sörloth İçin 20 Milyon Euro Hazırlığında
Fenerbahçe, devre arasında santrfor transferi yapamazken, yaz döneminde Alexander Sörloth'a büyük yatırım yaparak taraftarları mutlu etmeyi hedefliyor.