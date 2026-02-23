Volkswagen Türkiye’den Rekor İndirim Hamlesi

Otomobil sektöründe önemli bir yere sahip olan Volkswagen, kritik bir dönemde bulunuyor. Son dönemlerde en çok satan otomobiller listesine hiçbir modelini dahil edemeyen Volkswagen Türkiye, rakiplerine ciddi bir mesaj gönderdi. Özellikle 2025 yılına kadar otomobil fiyatlarında anlamsız artışlar yapan marka, rakipleri fiyatlarını artırmamasına rağmen kendi modellerine sürekli zam yaptı. Bu durum, Alman otomobil devinin en çok satanlar listesine araç sokmasını zorlaştırdı. Sonuç olarak, Volkswagen Türkiye ekibi liste fiyatları üzerinde kayda değer indirimler gerçekleştirmek zorunda kaldı.