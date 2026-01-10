Volvo EX60 ile Elektrikli Araç İçin Yeni Dönem

Volvo, 2030 yılı itibarıyla tamamen elektrikli bir markaya dönüşme hedefini belirleyerek stratejik bir değişiklik yapmasına rağmen, elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü yeni model EX60 ile devam ettiriyor. 21 Ocak’ta gerçekleşecek olan dünya tanıtımı öncesinde, modelin teknik özellikleri ve yetenekleri resmen açıklandı.

TEK ŞARJLA UZUN MENZİL HEDEFİ

Avrupa standartlarında gerçekleştirilen WLTP test döngüsüne göre, Volvo EX60’ın tek bir şarj ile 810 kilometre mesafe kat edebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, EPA test sonuçlarına göre aracın dört tekerlekten çekişli versiyonunun 643 kilometre menzil sunabildiği de belirtiliyor.