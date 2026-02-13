Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

vucut-dili-tartisma-yaratan-gercek-sebep-aciga-cikti

VÜCUT DİLİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’in Çaykur Rizespor karşısındaki vücut dilinin “mutsuzluk” olarak yorumlanması tartışmalara yol açtı. Bu yorumlar kısa sürede kamuoyunda geniş yankı buldu.

SORUNUN TEMELİ PAS PROBLEMİ

Alınan bilgilere göre, Osimhen’in sahadaki rahatsızlığının asıl kaynağı maddi meseleler değil, istediği pasları alamamak. Gol odaklı bir oyun tarzına sahip olan Nijeryalı futbolcunun bu durumdan olumsuz etkilendiği, ancak aynı zamanda hırsının takım arkadaşlarını da motive ettiği vurgulanıyor.

KULÜP KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Galatasaray kulüp kaynakları, “Osimhen her maçta gol atmak ve takıma faydalı olmak istiyor. Bazen istediği pasları alamıyor ve bu durum onu saha içinde olumsuz etkiliyor. Ancak bu hırsı takıma olumsuz değil, olumlu yansıyor” ifadeleriyle durumun özünü ortaya koydu.

