Washington Eyaletinde Sel Felaketi Nedeniyle Acil Durum İlanı

washington-eyaletinde-sel-felaketi-nedeniyle-acil-durum-ilani

ABD’NİN WASHINGTON EYALETİNDE SEL FELAKETİ

Washington eyaletinde süregelen sağanak yağışlar, birçok yerleşim alanında sel felaketine yol açtı. Taşan sular nedeniyle bazı bölgelerde su seviyesinin evlerin çatısına kadar yükseldiği ve sokakların göle döndüğü gözlemlendi.

ÇATIDA YARDIM BEKLEYENLER

Sumas kentinde bir evde sıkışıp kalan 4 kişi, hızlı bir şekilde yükselen sular nedeniyle çatıya çıkarak yardım talep etti. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye gönderilen helikopter yardımıyla, çatıda mahsur kalan kişileri güvenli bir şekilde tahliye etti.

HAVADAN VE SUDAN KURTULMA ÇALIŞMALARI

Selin etkilediği alanlarda çok sayıda kişi, evlerinden botlarla alınarak güvenli noktalara ulaştırıldı. Sel sularının ortasında aracının üzerinde mahsur kalan bir şahıs da, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, zor koşullara rağmen çalışmalarına ara vermeden devam etti.

ACİL DURUM İLANI

Sel felaketi sebebiyle binlerce kişinin tahliye edilmesiyle birlikte Washington eyaleti genelinde acil durum ilan edildi. Yetkililer, yağışların devam edebileceği konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları hususunda bilgilendirdi.

