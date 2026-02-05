Washington Post Personelinin Üçte Birini İşten Çıkartıyor

washington-post-personelinin-ucte-birini-isten-cikartiyor

ABD’NİN KÖKLÜ GAZETESİNDE CİDDİ KESİNTİLER

Washington Post’un haber merkezinde gerçekleştirilecek kesintilere dair bilgiler doğrulandı. Son zamanlarda mali sıkıntılar yaşadığı belirtilen bu medya kuruluşunda, maliyetleri azaltmak amacıyla işten çıkarmalar yapılacağının bilgisini genel yayın yönetmeni Matt Murray, çalışanlara duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, tüm departmanlar etkilenecek ve toplam personelin üçte biri işten çıkarılacak.

GAZETENİN TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Şu an itibariyle Washington Post’ta yaklaşık 800 çalışanın bulunduğu bilgisi mevcut. Washington Post Sendikası, gerçekleştirilen bu düzenlemelerle gazetenin son üç yılda toplamda yaklaşık 400 kişinin işine son verildiğini aktardı.

BEZOS’UN SATIN ALIMIYLA BÜYÜME DÖNEMİ

150 yıllık geçmişe sahip olan gazete, milyarder Jeff Bezos tarafından 2013 yılında 250 milyon dolara satın alındıktan sonra on yıl boyunca bir büyüme ve iyimserlik dönemini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl, Bezos, İngiliz gazeteci Will Lewis’i CEO olarak görevlendirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh Transferini Resmen Duyurdu

Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımında oynayan 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh'un transferini duyurdu. Transferin maliyeti de açıklandı.
Gündem

HES Kablo Nakkaş Holding’e Katıldı Yeni Dönem Başladı

HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihalesiyle Nakkaş Holding'e geçti. 1974'ten beri faaliyet gösteren şirket, enerji ve altyapı sektöründe önemli bir değişime yol açtı.
Gündem

Ryan Wesley Routh’un Suikast Girişimi Cezası Açıklandı

Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin sanığı Ryan Wesley Routh, mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transfer Detayları Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini resmen duyurdu. Kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, gazeteci Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili yorumlarda bulundu.
Gündem

Zelensky Savaş Esirleri Takası Konusunda Bilgi Verdi

Ukrayna lideri Zelensky, Rusya ile savaş esirleri takasının kısa süre içinde gerçekleşmesini umduklarını açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.