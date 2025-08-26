Wednesday Hayranlarının Talebi Onaylandı!

Duygusal Anlar Beklentisi

Wednesday hayranları, Jenna Ortega’nın canlandırdığı karakterin içsel duygularını gösterdiği özel bir anı sabırsızlıkla bekliyor. İkinci sezon boyunca, başta Enid Sinclair’in ölümüyle ilgili bazı ipuçları sunulurken, baş karakterin daha önce nadiren sergilediği duygularını ifade etmesi bekleniyor. Hayranlar, Wednesday’in genellikle taş gibi ifadesinin ardında yatan duygusal derinliği görmek istiyor.

Hayran Talepleri

Bir hayran X/Twitter platformunda, Wednesday’in “tamamen kontrolünü kaybetmesini ve duygularını göstermesini” arzuladığını ifade etti. Bir başka hayran ise, “yüzünde yenilgi ifadesiyle duygularını her zamankinden daha açık göstermesini” istedi. Sahne arkası bir görüntüde Wednesday’in üzgün bir şekilde görünmesi, hayranların ilgisini çekerken, bu durumun bir beden değişimi hikâyesiyle bağlantılı olabileceği yönünde spekülasyonlar da ortaya çıktı. Ancak Jenna Ortega, bu tür bir teoriyi kesin bir şekilde reddetti ve “Bence bu bir hata olur. İyi karşılanmaz. Bunu istemem.” diyerek durumu netleştirdi.

