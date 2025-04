Wesley Sneijder, Galatasaray’a özel anılar paylaştı

WESLEY SNEIJDER’DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Wesley Sneijder, Amazon Prime’a gerçekleştirdiği özel röportajda kariyer hedeflerini ve Galatasaray günlerine dair duygu dolu ifadelerde bulundu. Unutulmaz futbol dönemlerinden birini Galatasaray’da yaşadığını belirten Sneijder, burada geçirdiği yılları hasretle andı. “Galatasaray, kariyerimdeki en doğru tercihlerden biriydi. Ayrılmak zorunda kaldığımda çok üzüldüm,” diyen Sneijder, kulüple olan duygusal bağını net bir şekilde ifade etti.

GALATASARAY TARAFTARINA DEĞERLENDİRME

Sneijder, Galatasaray taraftarının gücünü öne çıkararak, bir Schalke maçında yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: “Maç Almanya’daydı ama kendimizi evimizde gibi hissettik. Türkler her yerde. Galatasaray taraftarları her yerde. Onlar inanılmazlar.” Bu sözler, taraftarın kulüp için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Fenerbahçe ile olan rekabete değinen Hollandalı futbolcu, “Galatasaray’da her şeyi kazandım. Fenerbahçe’ye goller attım. Fenerbahçe’ye gol attığınızda orada her şeyi kazanırsınız” şeklinde konuştu.

Galatasaray ile olan bağını “Galatasaray’a her gittiğimde evime gitmiş gibi oluyorum. İtalya’da benim evim. Buraya gelmişim gibi hissediyorum” diyerek netleştiren Sneijder, futbol kariyerinin sonrasındaki hedefleriyle de dikkat çekti. “Teknik direktör olmaya karar verdim. 10 yıl içinde dünyanın en iyi koçlarından biri olacağım. Bir şeyi istediğim zaman onu yaparım,” ifadeleriyle hedeflerini açıkladı.

TRANSFERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Hollandalı futbolcu, Galatasaray’a transfer süreciyle ilgili de konuşarak, “Galatasaray’a transfer sürecimde iki seçeneğim vardı. Ya Galatasaray’a gidecektim ya da Liverpool’a gidecektim. Liverpool o dönem kötüydü. Avrupa Ligi seviyesinde takıma gitmek istememiştim. Her şeyi kazanmak için Galatasaray’a gittim ve her şeyi kazandım,” diye belirtti. Galatasaray’a gelme kararının ardındaki motivasyonunu ise başarı arzusu olarak ortaya koydu.