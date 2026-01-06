WhatsApp Mesaj Silme Süresi Kısaltılıyor

whatsapp-mesaj-silme-suresi-kisaltiliyor

Meta, WhatsApp uygulamasında mesajlaşma deneyimini geliştirmek amacıyla silinen mesajların bekleme süresini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Daha önce en az 24 saat olarak uygulanan bu özelliğin beta sürümünde gerçekleştirilen testlerde dikkate değer değişiklikler belirlendi.

YENİ SÜRE SEÇENEKLERİ GELİYOR

Gün yüzüne çıkan yeni ekran görüntüleri, kaybolan mesajlar özelliğine eklenen 12 saat ve 1 saatlik iki yeni süre seçeneğini ortaya koyuyor. Bu değişiklik sayesinde kullanıcılar, gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi için artık 24 saat bekleme zorunluluğu yaşamayacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.