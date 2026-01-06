WhatsApp Mesaj Silme Süresi Kısaltılıyor

Meta, WhatsApp uygulamasında mesajlaşma deneyimini geliştirmek amacıyla silinen mesajların bekleme süresini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Daha önce en az 24 saat olarak uygulanan bu özelliğin beta sürümünde gerçekleştirilen testlerde dikkate değer değişiklikler belirlendi.

YENİ SÜRE SEÇENEKLERİ GELİYOR

Gün yüzüne çıkan yeni ekran görüntüleri, kaybolan mesajlar özelliğine eklenen 12 saat ve 1 saatlik iki yeni süre seçeneğini ortaya koyuyor. Bu değişiklik sayesinde kullanıcılar, gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi için artık 24 saat bekleme zorunluluğu yaşamayacak.