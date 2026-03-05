WMO El Nino Tahminleri ile İklim Değişikliği Uyarısı Verdi

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre, iklim değişikliğinin etkileri dünya genelinde hissedilmeye devam ediyor ve bu kapsamda yeni ENSO (El Nino-Güney Salınımı) tahminleri yayımlandı. Yapılan tahminlerde, mart-mayıs aralığında ENSO nötr koşulların ortaya çıkma olasılığının yüzde 60 düzeyinde olacağı öngörülüyor. Nisan-haziran döneminde bu olasılığın yüzde 70’e kadar yükselebileceği belirtilirken, La Nina olasılığı yüzde 30, El Nino olasılığı ise yüzde 10 seviyelerinde kalıyor. Ancak, mayıs-temmuz dönemine girildiğinde, nötr koşulların yüzde 60 seviyesinde kalmasına rağmen El Nino oluşma ihtimalinin yüzde 40’a kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

2023-2024 DÖNEMİ İÇİN CRITICAL TAHMİNLER

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 2023-2024 dönemindeki El Nino’nun tarihteki en kuvvetli beş olaydan biri olduğunu ve 2024 yılındaki rekor sıcaklıklarda önemli bir rol oynayacağını hatırlatarak, bu mevsimsel tahminlerin afet yönetimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Prof. Dr. Murat Türkeş, Ekvatoral Orta-Doğu Pasifik’teki değişimlere dair değerlendirmeler yaptı. Türkeş, bölgede sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1,5 derece daha altında olduğunu belirterek, bunun zayıf bir La Nina evresinde bulunulduğunu gösterdiğini ifade etti.

KUVVETLİ EL NİNO’NUN ETKİLERİ

Türkeş, güçlü bir El Nino etkisiyle birlikte 2024 yılının, dünya genelinde aletli gözlemler tarihi boyunca en sıcak yıl olacağını ve 1,5 derece eşiğinin ilk kez aşılacağını ifade etti. Kısa vadede kuvvetli bir El Nino beklemediklerini dile getiren Türkeş, ağustos ayına kadar nötr koşulların hâkim olması ve kısa vadede ek bir sıcaklık artışı yaşanmaması yönünde öngörülerde bulundu. Ancak, temmuz sonrasında kuvvetli bir El Nino sürecinin başlaması hâlinde, küresel yüzey sıcaklıklarında yaz sonuna kadar 0,1 ila 0,3 derece arasında ek bir ısınma yaşanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.