Xabi Alonso, Dortmund’a veda etti!

BAYER LEVERKUSEN – BORUSSIA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga’nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund’u BayArena’da ağırladı. Deplasmanda oynayan Dortmund, maçı 4-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

DORTMUND, YENİDEN YÜKSELİYOR

Bayer Leverkusen’in golleri 30. dakikada Jeremie Frimpong ve 90+2’de Jonas Hofmann’dan geldi. Borussia Dortmund’un galibiyetini getiren goller ise 33. dakikada Julian Brandt, 43. dakikada Julian Ryerson, 73. dakikada Karim Adeyemi ve 77. dakikada Sehrou Guirassy tarafından kaydedildi. Leverkusen, 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve bu sezonki 3. mağlubiyetini aldı. Toplamda 68 puanla 2. sırada konumlandı. Öte yandan, Dortmund 7 maçlık yenilmezlik serisini yakaladı ve üst üste 4. galibiyetini alarak 54 puanla 5. sırada yer aldı.

Bundesliga’nın son haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Mainz ile karşılaşacakken, Borussia Dortmund Holstein Kiel’i evinde ağırlayacak.

XABI ALONSO’YA VEDA

Sezon sonunda Bayer Leverkusen’den ayrılacağı açıklanan teknik direktör Xabi Alonso, son iç saha maçında taraftarlarına veda etti. Maç öncesinde başarılı hocaya teşekkür edildi. Kulübün yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı dönemin ardından Başantrenörümüz Xabi Alonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor,” ifadeleri yer aldı.

Xabi Alonso ise oyuncularına ve kulüp çalışanlarına, “Bayer 04 Leverkusen’e, oyuncularıma ve personele, kulübün tüm çalışanlarına ve nihayetinde muhteşem taraftarlara büyük bir teşekkür borçluyum,” sözleriyle veda etti.

TARİHE GEÇEN BAŞARILAR

İspanyol teknik adam, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen için tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdı. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselerek büyük bir başarı daha elde etti ancak finalde İtalyan ekibi Atalanta’ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuç, sezon boyunca aldıkları tek mağlubiyet oldu.

REAL MADRID İDDİALARI

Gelecek sezon için Carlo Ancelotti’den boşalacak olan Real Madrid teknik direktörlüğü için Xabi Alonso’nun adı sıkça geçiyor.