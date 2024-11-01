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Yabancı Oranı Sürekli Artış Gösteren Hisseler

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GÜNLÜK YABANCI ORANLARI

İş Yatırım tarafından hazırlanan günlük yabancı yatırımcı bazlı hisse senetleri tablosunda en fazla artış gösteren ve en fazla azalış yaşayan hisseler belirlendi. Raporda şu bilgiler öne çıkıyor: “Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; KOPOL:1.4 bps, DCTTR:1.04 bps, KOCMT:0.62 bps, azalan hisseler ise; PCILT:-0.9 bps, YIGIT:-0.88 bps, BINBN:-0.82 bps. olarak görüntülenmektedir.”

DEVAMLI ARTAN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisseler arasında 5 örnek öne çıkıyor; DOAS:6 gün, DYOBY:6 gün, ISKPL:6 gün, ASTOR:5 gün, DGNMO:5 gün. Bu hisselerde görülen yabancı oranları sürekli bir artış trendi gösteriyor.

DEVAMLI AZALAN HİSSELER

Diğer yandan, son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi de belirlenmiş durumda; SUWEN:10 gün, SOKM:8 gün, YKBNK:8 gün, KRPLS:5 gün, PATEK:5 gün. Bu hisselerde ise yabancı oranları sürekli bir azalma göstermeye devam ediyor.

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