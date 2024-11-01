Yabancı Oranı Sürekli Artış Gösteren Hisseler

GÜNLÜK YABANCI ORANLARI

İş Yatırım tarafından hazırlanan günlük yabancı yatırımcı bazlı hisse senetleri tablosunda en fazla artış gösteren ve en fazla azalış yaşayan hisseler belirlendi. Raporda şu bilgiler öne çıkıyor: “Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; KOPOL:1.4 bps, DCTTR:1.04 bps, KOCMT:0.62 bps, azalan hisseler ise; PCILT:-0.9 bps, YIGIT:-0.88 bps, BINBN:-0.82 bps. olarak görüntülenmektedir.”

DEVAMLI ARTAN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisseler arasında 5 örnek öne çıkıyor; DOAS:6 gün, DYOBY:6 gün, ISKPL:6 gün, ASTOR:5 gün, DGNMO:5 gün. Bu hisselerde görülen yabancı oranları sürekli bir artış trendi gösteriyor.

DEVAMLI AZALAN HİSSELER

Diğer yandan, son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi de belirlenmiş durumda; SUWEN:10 gün, SOKM:8 gün, YKBNK:8 gün, KRPLS:5 gün, PATEK:5 gün. Bu hisselerde ise yabancı oranları sürekli bir azalma göstermeye devam ediyor.