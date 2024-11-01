Yabancı Yatırımlar Çin’de Artık Eşit Şartlarda

ÇİN’DEN YABANCI YATIRIMLARA YENİ ADIM

Çin, imalat alanında yabancı yatırımlara yönelik kısıtlamaları kaldırarak sektörü uluslararası sermaye için daha erişilebilir hale getiriyor. 2024 yılına ait “negatif listesi” doğrultusunda, bugünden itibaren sektörde yabancı ve yerli yatırımlar eşit şartlarda değerlendiriliyor. Bu adım, Çin hükümetinin ülke ekonomisinin dışa açılım politikasını güçlendirme ve uluslararası iş dünyasının ilgisini çekme amacını taşıyor. Böylece Çin’in imalat sektörü dışa açılımda küresel bir seviyeye ulaşmış oluyor.

YABANCI SERMAYE VE YENİ ŞİRKET SAYISI ARTIYOR

Çin Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde ülkeye giren yabancı sermaye miktarının 640 milyar 600 milyon yuana ulaştığını, yabancı sermayeli yeni şirket sayısının ise geçen yıla göre yüzde 11,4 artarak 42 bin 108’e çıktığını duyurdu. Bu veriler, Çin’in uluslararası yatırımcılar için cazip bir pazar olmaya devam ettiğini gösteriyor.

STRATEJILERİN GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR

Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Direktörü Zhu Bing, telekomünikasyon, internet, eğitim, kültür ve tıbbi sektörlerde de dışa açılım stratejilerinin genişletileceğini ifade ediyor. Zhu Bing’in açıklamaları, Çin’in ekonomik reformlarına devam etmeyi planladığını ve yabancı yatırımlara sağlanacak esnekliklerin ülkenin büyüme hedeflerine katkıda bulunacağını işaret ediyor. Bu stratejik adımlar, Çin’in küresel ekonomiye entegrasyon kararlılığını da vurguluyor.