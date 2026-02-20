Yabancı Ziyaretçi Sayısı Ocak’ta Yüzde 3,5 Arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verileri doğrultusunda, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,48 oranında bir artış göstererek 2 milyon 246 bin 639’a ulaştı.

OCAK AYINDA EN FAZLA YABANCI TURİST İRAN’DAN GELDİ

Ocak ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke İran oldu. İran, yüzde 10,02 oranıyla ilk sırada yer alırken, onu ikinci sırada Rusya takip etti. Bu dönemde İran’dan 225 bin 205, Rusya’dan ise 220 bin 160 turist Türkiye’yi ziyaret etti. İlk beşteki diğer ülkeler arasında sırasıyla Bulgaristan, Almanya ve Gürcistan bulunmaktadır.

İLK 5 TURİST GÖNDEREN ÜLKE

1- İran: 225 bin 205 ziyaretçi
2- Rusya: 220 bin 160 ziyaretçi
3- Bulgaristan: 177 bin 657 ziyaretçi
4- Almanya: 160 bin 757 ziyaretçi
5- Gürcistan: 88 bin 387 ziyaretçi

YABANCI TURİSTLERİN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ İLK 5 İL

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul, yüzde 60,53 oranında 1 milyon 359 bin 798 ziyaretçiyle bu alanda öne çıkarken, Edirne ikinci sırayı yüzde 10,17 ile 228 bin 466 ziyaretçiyle aldı. Üçüncü sıradaki Antalya, yüzde 7,42 oranında 166 bin 664 ziyaretçi, Artvin ise yüzde 4,13 ile 92 bin 674 ziyaretçi sayısını yakaladı. Son olarak Van, yüzde 2,67 oranında 60 bin 63 ziyaretçi ile listenin beşinci sırasında yer aldı.

