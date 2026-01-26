Yağışlar Karahıdır Göleti’nde Su Seviyesini Yükseltti

Kırklareli’nin Karahıdır Mahallesi yakınlarında yer alan Karahıdır Göleti, yaz mevsiminde aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle önemli bir su kaybı yaşadı. Su seviyesi kritik seviyelere düştü.

YAĞIŞLARLA BİRLİKTE DÜZELME OLDU

Bölgede etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlarının ardından göletin doluluk oranında belirgin bir artış gözlemlendi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte çevresindeki besicilik yapan üreticiler, hayvanlarının su ihtiyacını tekrar göletten karşılamaya başladı.

ÜRETİCİLERDEN TASARRUF ÖNERİSİ

Hayvancılıkla ilgilenen Arif Küre, yaz aylarında göletin neredeyse tamamen kuruduğunu hatırlattı ve son yağışlar neticesinde su seviyesinin yeniden yükseldiğini ifade etti. Küre, su kaynaklarının bilinçli bir şekilde ve tasarruflu kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.