Yağışlar Sonrası Nehir Debilerinde Artış: Tunca Köprüsü Kapalı

Bölgede Yağışlar Nehir Debilerini Artırdı

Bölgedeki yoğun yağışlar ve üst havzalardan gelen suyun etkisiyle nehir debilerinde belirgin bir artış gözlemleniyor. Taşkın riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde, Meriç ve Tunca nehirleri arasında yer alan İki Köprü Arası mevkisinde tedbirler sıkılaştırılırken, Tunca Köprüsü hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı.

KAPALI KALMA SÜRESİ UZAYABİLİR

Köprünün, ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı bilgisi verildi. Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden gerçekleştirilmekte.

VALİ SEZER İNCELEMELERDE BULUNDU

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Yunus Sezer, taşkın riski taşıyan alanlarda yapılan çalışmaları yerinde izleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, nehir debilerinin anlık olarak takip edildiğini ve risk durumuna göre ek tedbirlere başvurulabileceğini aktardı. Ayrıca, vatandaşlara riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.

