Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Otomobil Takla Attı!

Edinilen bilgilere göre, Şekerpınar Mahallesi Balçık Köyü yolunda ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, yoğun trafikte diğer araçların arasından geçmeye çalıştı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yol üzerinde ani bir manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracın savrularak takla atmasına neden oldu.

KAZA ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kaza anı, aynı yönde seyreden başka bir aracın içerisindeki cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bu görüntüler, kaza anının daha da dramatik bir şekilde izlenebilmesini sağlarken yaşanan olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.