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“Yalandan Evlilikle Alevlenen Aşk”

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YALANCI EVLİLİKLER VE GÖSTERİ DÜNYASI

Söz konusu “yalandan evlilik”, Nicola ve Brooklyn’in hayranlık duyduğu ve kendilerini benzettikleri başka bir ünlü çiftle bağlantılı. Durumu özetlemek gerekirse, Cadılar Bayramı, herkesin bildiği gibi, ünlülerin farklı kostümler giyerek birbirlerine benzedikleri, bu süreçte uzun saatler ve büyük miktarda paralar harcadığı bir etkinlik.

CADILAR BAYRAMI VE ÜNLÜLERİN KILIĞI

Özellikle gösteri dünyasında, Cadılar Bayramı’nda ünlüler çeşit çeşit kılıklara giriyor. Bu durum, kendilerini başka ünlülere benzetme çabalarını da içeriyor. Dolayısıyla, bu özel gün, eğlence sektöründe önemli bir yer tutuyor.

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