Yalı Çapkını Final Yaptı. Hayranlarına Veda Etti

YALİ ÇAPKINI DİZİSİNİN FİNAL KARARI

Yalı Çapkını dizisi, Star TV ekranlarında izleyicilere veda ederek final yapma kararı aldı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi oyuncuları bir araya getiren yapım, sona ermesiyle birlikte hayranlarını üzüntüye boğdu. Diziye yapılan bu ani veda, hala konuşulmaya devam ediyor.

HEYECAN VEREN GÖRÜNTÜLER

Dizinin final bölümünde Tarık karakterinin geri dönüşü yaşandı. Tarık’ın “Ben nelerden kaçtım, buradan da kaçarım. Ama sen bu sefer öleceksin” sözleri dikkat çekti. Bu sahne, Ferit’in soğuk hava deposuna kilitlenmesiyle izleyiciler üzerinde büyük bir etki yarattı. Ferit, soğuk havanın etkisiyle ailesiyle yaşadığı anıları düşünürken Seyran’ın hayalini görmekteydi.