Yalı Çapkını Final Yaptı, Veda Etti

DİZİNİN FINALİ VE YENİ GİSTİKLER

Yalı Çapkını dizisi, Star TV ekranlarından izleyicilerine veda ederek erken final yapma kararı aldı. Başarılı oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi isimleri barındıran dizi, finalinin yankılarını sürdürürken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

HEYECAN VEREN ANLAR

Dizide Tarık karakteri geri döndü ve “Ben nelerden kaçtım, buradan da kaçarım. Ama sen bu sefer öleceksin” diyerek şok edici bir sahneye imza attı. Bu esnada Ferit, soğuk hava deposuna kilitlendi. Yalı Çapkını’nın final bölümünde ise Ferit, soğuk havanın etkisiyle ailesiyle ilgili anılarını düşündü ve Seyran’ın hayalini gördü.