Yalı Çapkını Final Yaptı, Veda Etti

Yalı Çapkını dizisi, Star TV ekranlarından izleyicilerine veda ederek erken final yapma kararı aldı. Başarılı oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi isimleri barındıran dizi, finalinin yankılarını sürdürürken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Dizide Tarık karakteri geri döndü ve “Ben nelerden kaçtım, buradan da kaçarım. Ama sen bu sefer öleceksin” diyerek şok edici bir sahneye imza attı. Bu esnada Ferit, soğuk hava deposuna kilitlendi. Yalı Çapkını’nın final bölümünde ise Ferit, soğuk havanın etkisiyle ailesiyle ilgili anılarını düşündü ve Seyran’ın hayalini gördü.

Citroen, Yeni Kampanyasını Duyurdu!

Citroen, yeni C3 Aircross için cazip kampanya fiyatları sunmaya devam ediyor. Otomotiv devinin bu fırsatları dikkat çekiyor.
Yazın Sıvı Dengesine Dikkat Edin!

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar, uygun beslenme ve sıvı alımının önemini artırıyor. Diyetisyen, sıcak havalarda sıvı kaybı ve yanlış içecek seçimlerinin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

