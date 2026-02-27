Yalova’da 14 Aylık Bebeğe Saldırı Davası: 36 Yıl Hapis Talep Edildi

Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edinen Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki saldırı olayıyla ilgili olarak iddianame hazırlandı ve şüpheli hakkında talep edilen ceza belirlendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne teslim edildi. İddianamede, baba Muhammet Baca’nın ailesiyle birlikte 9 ay önce Esenköy beldesindeki Liman Mahallesi’ndeki bir apartmana taşındığı, burada şüpheli Ş.E’nin ağabeyi S.E’nin de ikamet ettiği ve böylece tarafların birbirlerini tanıdığı ifade edildi. Ayrıca, S.E. ile Muhammet Baca arasında çocukların sesi ve apartmandaki diğer durumlarla ilgili tartışmalar yaşandığı, bu tartışmaların sonucunda tarafların karşılıklı olarak birbirlerini defalarca şikayet ettiği belirtildi.

İKAMETE DÖNERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

İddianamede, taraflar arasında bir husumetin varlığının açıkça görüldüğü kaydedildi. Olay günü müşteki Muhammet Baca’nın kızı M.İ.B. ile iftar alışverişi yapmak üzere çarşıya gittiği, alışverişin ardından ikametlerinin bulunduğu sokakla karşılaştığı ve burada şüphelinin ağabeyi S.E. ile bir tartışmaya girdiği bilgisi yer aldı. Tartışmanın ardından Baca, evine döndü ve jandarmayı arayarak durumu bildirip şikayetçi oldu. İddianamede, şüpheli Ş.E’nin apartmanın girişinde çocukların kullandığı bir skuter alarak kucağında mağdur M.İ.B. varken Muhammet Baca’ya önce omuzuna, ardından da yüzüne vurduğu ve ilk darbenin mağdur M.İ.B.’ye isabet ettiği ifade edildi.

SKUTERİN “SİLAH” OLDUĞU BELİRTİLDİ

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Muhammet Baca’nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir şekilde olduğu, M.İ.B.’nin ise yaşamı tehlikeye atacak ve kemik kırığına yol açacak bir durumla karşı karşıya kaldığı bilgisi yer aldı. Ayrıca, iddianamede skuterin “silahtan sayılabilecek eşya” kategorisinde değerlendirildiği ve şüphelinin eylemini bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği sonucuna varıldığı dile getirildi.

CEZA TALEBİ 36 YILA KADAR UZANIYOR

Şüpheli Ş.E. hakkında, Muhammet Baca’ya yönelik eylemi sebebiyle 3 yıl ile 9 yıl arasında, M.İ.B.’ye yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıl ile 27 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 20 Şubat tarihinde meydana gelen bu olay sonucu gözaltına alınan Ş.E., tutuklanmıştı. Saldırıya uğrayan 14 aylık M.İ.B. ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

