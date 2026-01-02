Yalova’da DEAŞ Operasyonunda 26 Şüpheli Tutuklandı

yalova-da-deas-operasyonunda-26-supheli-tutuklandi

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu sırasında, bir evden açılan ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu ve 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sırasında adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışma sonucunda 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında evden sağ kurtarılan 5 kadının da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece 26’sı tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

