Yalova’da DEAŞ Operasyonunda 26 Şüpheli Tutuklandı

İsmet Paşa Mahallesi’nde DEAŞ’a yönelik operasyon

29 Aralık günü saat 02.00 sularında İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta gerçekleştirilen DEAŞ’a yönelik operasyonda, bir evden gelen ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Operasyon sırasında 8 polis memuru ve 1 bekçi de yaralandı.

ÇATIŞMADA 6 TERÖRİST ÖLDÜ

Olay yerine düzenlenen operasyonda 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çatışma esnasında 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Operasyonun ardından kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında sağ kurtarılan 5 kadının da bulunduğu bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan mahkeme işlemleri sonucunda 26 şüpheli tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.